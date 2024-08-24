Бывший президент Латвии Валдис Затлерс дал в интервью Латвийскому телевидению политические процессы, происходящие в Латвии - в том числе, дискуссию вокруг налоговых изменений и поиска средств на лечение онкологических больных, пишет портал lsm.lv.

"Сообщения о налогах и меня тревожат. Я думаю - что это, что происходит? Это же в принципе касается каждого человека. И это большой вопрос, скажется ли это позитивно", - признал Затлерс. Экс-президент признал, что правительство недостаточно объясняет нововведения, внезапно выступает с заявлениями о налоговых изменения. Людям, считает Затлерс, свойственно противиться новому.

"Ну это такой парадокс политики, если мы посмотрим, кто дольше всего сидит в Сейме в депутатских креслах - те, кто ничего не делают. Когда что-то начинаешь делать, то их быстро не избирают. Потому что у людей всегда возникает противодействие", - сказал экс-президент.

Затлерс отметил, что латвийской политике свойственен уход от ответственности: "У нас в политике главенствует изворотливость. Даже не скажу, что нерешительность, а изворотливость. Что-то не происходит, потом начинается пожар, и мы пытаемся его затушить. Мы беседовали с одним политиком, который говорил- я так занят тушением этих пожаров... Я ему сказал - реши, где пожар тушить, где дать сгореть. Если ты продолжишь только тушить пожары, это означает, что ты ничего не сделаешь за свой срок, в котором у тебя есть возможности и ответственность перед народом".

Будучи врачом по специальности, Валдис Затлерс прокомментировал и ситуацию с финансированием лечения онкологических пациентов. "В первую очередь, те, кто жертвуют, сделали такую большую работу, иной раз большую, чем государство и самоуправления способны сделать", - сказал экс-президент. По его словам, план по улучшению лечения онкологических заболеваний был разработан еще 15 лет назад, но "ничего не было доведено до конца". Но сфере здравоохранения, сказал Затлерс, также применяется практика "тушения пожаров", а министры менялись так часто, что все каждый раз начиналось с нуля.

"Но в то же время медицина на высоком уровне. Мы хотим, чтобы она была доступна всем, на этом высоком уровне. Это трудная задача. Но и лечение трудных пациентов развивается, и это надо делать. Да, дорого, очень дорого. Но это вопрос - сколько стоит человеческая жизнь?", - подытожил экс-президент.

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