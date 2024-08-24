Песнями, национальными блюдами и различными мероприятиями в субботу, 24 августа, в Риге, в Верманском парке на мероприятии "Едины для Украины" отмечают День независимости Украины, сообщили порталу Delfi организаторы мероприятия — посольство Украины в Латвии.

Мероприятие началось с праздничного концерта, на котором выступили узнаваемые местные и украинские артисты.

Перед мероприятием прошло шествие "Дорога подсолнухов", которое началось от Памятника свободы, а завершило в Верманском парке.

Мероприятие по случаю Дня независимости Украины в Верманском парке началось в 12:00 и продлится до 18:00.

На территории мероприятия будут работать более 20 общественных организаций, учрежденных украинскими и украинскими друзьями в Латвии, которые предложат насладиться различными нюансами национальной еды Украины — борща, отведать украинские традиционные пампушки с чесночным шпеком, принять участие в создании браслетов дружбы, изготовить персонализированную футболку друга Украины, создать украшения, печати, познакомиться с украинской литературой и визуальным искусством.

В Верманском парке появится возможность не только научиться виртуально управлять дронами, но и принять участие в мастер-классах по созданию защитных сетей, познакомиться с машинами, переделанными под необходимость украинских солдат так называемым Твиттер-конвем, отмечают организаторы.

В Верманский сад всех также приглашают принести вещи, еду, все, что может послужить практической помощью украинским солдатам и жителям. Эту помощь доставит в Украину общество "Твои друзья".

Посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол призвал всех граждан Украины, которые сейчас находятся в Латвии, почтить день государственного праздника, а также, обращаясь ко всем друзьям Украины в Латвии, сказал: "24 августа мы отмечаем 33-ю годовщину независимости Украины, и в этот день исполнится 913 дней с того момента, как Россия начала полномасштабную войну против Украины. Украина благодаря поддержке союзников выдержала эти почти три года. Мы, украинцы, сильный народ и мы сильная страна, у нас есть друзья по всему миру, но сегодня я хочу сказать спасибо нашим друзьям в Латвии. Вместе мы победим! Чтобы помочь нашей победе, призываю каждого нашего друга, сторонника, каждого нашего земляка прийти и вместе отметить день независимости Украины! Слава Украине, слава героям Украины, слава Латвии!"

Во время празднования Дня независимости Украины каждый сможет пожертвовать на поддержку украинского народа и армии Украины, приняв участие в благотворительной акции латвийских общественных СМИ и фонда Ziedot на благотворительной акции "Мыслями и делами вместе с Украиной!". Жертвовать можно будет и во время мероприятия, для этого в палатках участников или местах активности будут доступны ящики для пожертвований, отмечают организаторы.

Во время мероприятия на эстрадной сцене Верманского парка выступят такие артисты, как: Андрей Осокин, Айя Витолиня (Amber), Катрина Гупало и Эдгар Вилцанс, Анника Аусмане, Элизабете Гайле, оркестр Национальных вооруженных сил, оркестровый ансамбль штаба Национальных вооруженных сил, Марта Корнелиус, юная украинская звезда Kostyantyn, уже популярная в Латвии Виктория Притуляк, украинский ансамбль "Мрия", детский дуэт Снежана и Влада Колесник, Алла Билья и другие. Все артисты выступят на мероприятии безвозмездно.

Праздничное мероприятие проведет руководитель программ Латвийского радио Pieci.lv Линда Самсонова.

Как уже сообщалось, благотворительное общество "Твои друзья" вместе с посольством Украины в Латвии и в этом году, 24 августа, в День независимости Украины проводит ставшее уже традиционным шествие "Путь подсолнухов", сообщила порталу Delfi представитель общества Агнесе Руберте.

Шествие началось в 11:30 у памятника свободы.

Здесь небольшой экскурс в прошлогоднее праздничное шествие и мероприятие:

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