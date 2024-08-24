В 2025 году Латвия, как и в текущем году, выделит 20 млн евро для международной коалиции дронов, призванной укрепить оборонный потенциал Украины, сообщает агентство LETA.

Об этом министр обороны Латвии Андрис Спрудс сообщил своему украинскому коллеге Рустему Умерову во время состоявшейся в пятницу встречи в Киеве, сообщили в Министерстве обороны.

Министры также обсудили недавнее соглашение между странами о подготовке украинских солдат по программе управления дронами. Первые украинские пилоты уже начали обучение в Латвии.

"Будь то разведывательные операции или атаки на конкретные цели, украинские вооруженные силы доказали высокую эффективность дронов в борьбе с врагом", - подчеркнул Спрудс.

Глава Минобороны также встретился с министром стратегических отраслей промышленности Украины Анной Гвоздяр, чтобы обсудить сотрудничество в области оборонной промышленности и развитие новых технологических возможностей для обеспечения победы Украины.

Как сообщалось, Латвия ежегодно до 2026 года будет выделять на поддержку Украины 0,25% валового внутреннего продукта, что составляет около 10% оборонного бюджета.

В этом году Минобороны выделило коалиции дронов 20 млн евро, в том числе более 10 млн евро предназначены для закупки аппаратов у латвийских предприятий оборонной промышленности.

Помимо Латвии, в коалицию дронов входят Австралия, Великобритания, Германия, Дания, Италия, Канада, Новая Зеландия, Литва, Нидерланды, Польша, США, Украина, Франция, Чехия, Швеция и Эстония. В целом ее участники выделили на поставки дронов Украине более полумиллиарда евро.

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