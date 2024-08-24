Для проведения работ по реконструкции на Рижской гидроэлектростанции (ГЭС) с 20:00 26 августа до 6:00 27 августа будет закрыто движение на мосту Рижской ГЭС на участке от Саласпилсского ротационного круга до Даугмальского ротационного круга, сообщили агентству LETA представители Latvenergo.

В ходе работ по реконструкции на Рижской ГЭС планируется установить новый трансформатор в 330/13, 8 киловольт. Трансформаторное гнездо находится на мосту Рижской ГЭС, поэтому во время работ необходимо перекрыть движение на этом участке.

Участникам движения для объезда придется использовать Южный мост или мост Кегумской ГЭС.

Для жителей острова Долес и острова Зирню доступ будет обеспечен по согласованию движения с регулировщиками движения. Для жителей острова Долес доступ возможен со стороны левобережного кольца Даугавы, сообщив о его необходимости регулировщику движения. А у жителей острова Зирню доступ будет от круга правого берега Даугавы.

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