В августе административный районный суд отклонил заявление отца, который просил признать незаконным решение Сиротского суда, запрещавшего выезд ребенка мужчины в Россию. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на решение суда.

Мужчина обратился в Сиротский суд Рижского самоуправления с просьбой разрешить дочери вместе с отцом посетить Россию, чтобы навестить там прабабушку ребенка. Поездка должна была состояться в период с 23 по 31 декабря 2023 года.

Но Сиротский суд не разрешил выпускать ребенка из Латвии для поездки с отцом в ​​Россию. Суд привел несколько доводов, в том числе и такой: время поездки частично совпадает со временем контакта ребенка с матерью. Кроме того, отец не сообщил матери ребенка о датах поездки и приобрел билеты без согласования с ней и с дочерью.

Сиротский суд также сослался на напряженную ситуацию с международной безопасностью в России и на непредсказуемое внутриполитическое развитие событий в РФ. Кроме того, МИД неоднократно призывал граждан Латвии не ездить в Россию.

По мнению Сиротского суда, "при выезде в Россию, где ситуация непредсказуема и опасна, здоровье и жизнь ребенка могут оказаться под угрозой". Также у суда нет уверенности, что ребенок сможет вернуться в Латвию из России. "Поэтому поездка с отцом в Россию не только не в интересах ребенка, но и может поставить под угрозу здоровье и жизнь девочки", полагает латвийский суд.

Не согласившись с решением Сиротского суда, заявитель обратился в Административный районный суд.

Отец ребенка утверждал, что Сиротский суд необоснованно сослался на рекомендации МИД Латвии, поскольку это не имеет силы закона, а пограничные пункты Латвии и России пока открыты и функционируют: с Рижского автовокзала пассажиры по-прежнему могут отправляться в Москву, Санкт-Петербург и Псков.

В деле также нет доказательств того, что заявитель, являющийся гражданином Латвии, имел желание покинуть Латвию и жить в другой стране. Кроме того, в деле нет доказательств того, что мужчина не собирался вернуть ребенка матери, говорится в обращении заявителя.

Оценивая обстоятельства дела, Административный районный суд признал, что Сиротский суд обоснованно пришел к выводу, что эмиграция ребенка в Россию не отвечает его интересам в связи с ситуацией международной безопасности в России.

Административный суд согласился с выводом Сиротского суда и о том, что ситуация в России непредсказуема и опасна, что жизнь и здоровье ребенка могут находиться в опасности во время пребывания там и нет уверенности в том, что ребенок сможет вернуться в Латвию, учитывая ограниченность возможностей консульской помощи.

Суд также сослался на информацию на сайте МИД Латвии, указывающую на высокие риски терроризма в России.

Учитывая изложенное, административный суд отклонил заявление мужчины о признании решения Сиротского суда от 13 декабря 2023 года незаконным. Таким образом, мужчине отказано в поездке со своим ребенком в Россию.

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