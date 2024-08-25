Температура воды на побережье Балтийского моря достигла +20 градусов, но в западной части Рижского залива она на несколько градусов холоднее, сообщает Центр окружающей среды, геологии и метеорологии Латвии.

По данным на 25 августа, температура воды в латвийских озерах и водохранилищах составляет +16..+21 градус, в реке Даугава вода прогрелась до +18...+21 градуса.

Температура воды в реках Латгале и Земгале +19..+21 градус, в реках Видземе - порядка +17...+20 градусов, в реках Курземе - порядка +16...+21 градус.

В купальных зонах Риги самая теплая вода в Даугаве - на пляже Кипсалы и на озере Бабелитес - она прогрелась до плюс 20 градусов, по данным Рижской муниципальной полиции.

В других официальных местах для купания в Риге вода немного прохладнее. В Кишэзерс и на Даугаве возле Румбулы и на Луцавсале, а также на море в Вецаки температура вода составляет +19 градусов. Более прохладно - на морском побережье в Вакарбулли и Даугавгриве, где температура воды не превышает +17 градусов.

Как сообщалось, 25 августа в Латвии будет солнечно и жарко - днем температура воздуха достигнет отметки плюс 30 градусов.

В этом летнем сезоне в Риге действуют 9 официальных мест для купания - на озерах Бабелитес и Кишэзерс, на реке Даугава - на Кипсале, Луцавсале (два пляжа) и Румбуле, в Рижском заливе - в Вецаки, Вакарбулли и Даугавгриве. В этих местах проводятся регулярный мониторинг воды, уборка территории и дежурят спасатели.

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