Огромный яблоневый сад, грузовики вместо гостиничных номеров, вертодром, машина времени и внушительная коллекция мотоциклов и авто. Все это — "Парк будущего", в Елгавском крае, который находится на территории бывшего колхоза Nākotne, сообщает rus.LSM.lv со ссылкой на LR4.

Когда-то колхоз под названием Накотне (Nakotne — "будущее") в Елгавском крае был образцово показательным. Здесь производили зерно, сахарную свеклу, молоко и мясо, работали звероферма и аэродром со своей взлётной полосой. Здесь все было передовое – модернистские многоэтажки из красного кирпича, единственный в Латвии коллективно-хозяйский аэроклуб и ЭВМ — Накотне первым в республике перешёл на комплексную механизацию бухгалтерского учета. В 1991 колхоз перестал существовать.

Три друга энтузиаста Эдгар, Андрис и Карлис приобрели участок земли, площадью в 50 гектаров, где развивают "Парк будущего": это и индустриальные территории – здесь производят хлопья и здоровые закуски — и вертодром, и туристический объект. Кроме того, в парке проводят экскурсии и показывают различную атрибутику, связанную с авиацией.

"Здесь мы можем видеть музей "Машина времени" Мы сюда въехали в 2019. Эта постройка была пуста. Здесь была мололи зерно и хранили технику. Когда Андрис ее увидел, сразу сказа – здесь будет музей" — рассказывает совладелец парка Карлис Дандзбергс.

Его друг Андрис – увлеченный коллекционер. Он собрал уникальную коллекцию предметов индустриального винтажа, которые нашли свое место здесь – в музее "Машина времени"

Предметы быта досоветской и советской эпохи, производственные инструменты и станки, механизмы, промышленные светильники, и даже кресло зубного врача начала XX века – это лишь часть антикварной коллекции, уже сегодня представленной в "Машине времени". При этом почти каждый предмет старины скрывает свою особую историю.

"Здесь, например, моно видеть произведенные на заводе Sarkanā zvaigzne детские велосипеды Спаритис. Это самая старая модель – ей 80-90 лет. Кстати, их до сих пор производят. А это вагонные двери от Рижского вагоностроительного завода", — показывает Карлис.

Здесь есть и проектор из рижской киностудии, и разное индустриальное оборудование, книги, мебель, игрушки и даже газированный аппарат.

Раньше все пили из одного граненого стакана. Мыли здесь же. И люди не болели. Была только одна проблема. Были три вида воды – газированная, негазированная и с сиропом. Сироп проливался и вокруг аппарата всегда роились пчелы. (…) А это черный ящик из самолета. Обычно его красят в красный и оранжевый, чтобы при крушении легче было найти", — продолжает экскурсию Карлис.

Здесь даже окна не простые. Они — из Лиепайской каросты. 1888 год. Профессиональный стекольщик совершил ювелирную работу интегрировав старинные стеклышки в эти окна.

"А это — оборудование дамской парикмахерской с улицы Гертрудес 1901 года. Этим агрегатом дамам сушили волосы, а тем мыли. А с этого экспоната, можно сказать, все и началось. Прабабушка подарила коллеге Андрису холодильник Днепр, и он постепенно начал собирать индустриальные вещи", — говорит Карлис.

А еще Андрис с друзьями собрал впечатляющую коллекцию ретро мототехники, включающую более 30 винтажных мопедов, мотоциклов, мини-мокиков и велосипедов. В коллекции представлены почти все серийные изделия рижского мотозавода Sarkanā zvaigzne. Кое-что даже оставили на улице – не хватило места.

"Здесь за мной вы видите ГАЗ-66, к которому мы немного приложили руку и теперь здесь сзади есть место для 17 человек. Этот агрегат мы будем сдавать гостям, чтобы прокатиться или сделаем из него ночлег", — делится планами Карлис.

Превращать автомобили в гостиничные номера – привычное дело для молодых предпринимателей.

В огромном яблоневом саду площадью в почти 8 гектаров, который высадили 70 лет назад, они устроили специфическую гостиницу – установили несколько домиков и грузовик.

"Это ГАЗ 63. Этот проект мы запустили три года назад, в 2021. Сам агрегат мы н нашли в Латгалии и за полгода отреставрировали его. Там внутри площадь 9-10 квадратных метров. Раньше это был армейский командно-штабной автомобиль. Внутри есть место для трех человек, для стола с рациями, с техникой. Большую часть мы вынесли, перестелили пол, поставили кровать. Конечно, какую-то часть агрегатов сохранили", — говорит Карлис.

Самолет – символ парка. Это место испокон веков было связано с авиацией.

Сначала здесь был единственный во всей стране коллективно-хозяйский аэроклуб, Аэродром – с 500-метровой взлетно-посадочной полосой. Потом это место стало центром притяжения вертолетов. На территории находится вертодром с одним из немногих в Латвии центров обслуживания винтокрылых машин. Сейчас здесь стоит типичный их представитель.

"Вертолет частной авиации "Робинзон 44" был проектирован именно для частного пользования. Произведен в Америке. Есть различные версии этого вертолета. Основная его особенность — он надежный и сравнительно дешевый", — рассказал авиаинструктор Александр Шукшин.

Сравнительно дешевый – это больше полмиллиона евро. Вертолет среднего класса стоит около 7 миллионов. Обучение на пилота обойдется в 32 тысячи. Школа здесь тоже есть.

Гордость центра обслуживания — сертифицированная заправка. Отдельного внимания заслуживает офис пилотов.

"Офис сделан в стиле ретро: работающий телефон-автомат, лампы с завода ВЭФ взрывоустойчивые, рабочие столы времен старого ВЭФ, 1930-х годов. Многие вещи привезены или собраны или выкуплены. Например, лампа из допросной комнаты КГБ. Даже есть инвентарный номер", — отметил Шукшин.

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