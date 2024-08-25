Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) Латвии с 25 августа будет проводить усиленный контроль различных российских и белорусских товаров в пунктах пограничного контроля, сообщает агентство LETA со ссылкой на официальное издание Latvijas Vēstnesis.

Усиленные проверки проводятся в целях ограничения рисков для здоровья людей и животных, а также, в случае генетически модифицированных организмов, для окружающей среды.

Как сообщает ПВС, решение об усилении контроля принято по распоряжению главного продовольственно-ветеринарного инспектора на основе оценки результатов контроля за период с 1 апреля по 31 июля 2024 года.

Эти результаты показали, что на контроль по-прежнему продолжают поступать партии продовольствия и кормов российского и белорусского происхождения, при этом сохраняются опасения по поводу их безвредности, особенно в начале нового сезона сбора урожая.

Усиленные меры контроля будут действовать до 23 февраля 2025 года.

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