В воскресенье в первой половине дня на Юрмальском шоссе при въезде в Юрмалу образовалась большая пробка, сообщает агентство LETA.

Юрмальская муниципальная полиция уточняет, что пробка на Юрмальском шоссе со стороны Риги возникла не из-за аварии, а из-за большого количества автомобилей, которые устремились на взморье.

На карте пробок, которую ведет SIA Jāņa sēta на сайте "balticmaps.eu", видно, что проезд с участка Юрмальского шоссе от Пиньки до моста через Лиелупе занимает более десяти минут. Длина "пробки" составляет сотни метров.

25 августа в Латвии установилась жаркая погода - температура воздуха составляется +30 градусов. До конца лета столь жаркой погоды больше в Латвии не будет.

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