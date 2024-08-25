В Колке, Мерсрагсе, Салдусе, Бауске, Добеле, Скривери, Стенде и Зосени побиты рекорды тепла для 25 августа, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В Колке 25 августа воздух прогрелся до +30,7 градусов - это новый рекорд и для этого числа, и за декаду.

В Мерсрагсе в воскресенье, 25 августа, температура воздуха составила +31,8 градусов, в Салдусе +30,6 градусов, в Бауске +31,3 градуса, в Добеле +31,4 градуса, в Скривери +30 градусов, в Стенде +30,5 градусов, а в Зосени достигла +28,2 градусов.

Таким образом, сразу в восьми городах Латвии улучшены исторические рекорды максимальной температуры воздуха для 25 августа.

А в Алуксне 25 августа воздух прогрелся до 27,5 градуса, что является повторением рекорда 1997 года.

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