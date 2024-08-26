Политики снова заразились вирусом невыполнения закона по отношению к учителям, заявила глава Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Она сказала, что есть "золотые" законы, которые выполняются всегда. По мнению Ванаги, министр образования, вероятно, уверена, что ее зарплата увеличится на 400-500 евро, поскольку это предусмотрено одним из таких "золотых" законов.

В то же самое время выполнение закона об образовании находится под угрозой, а деньги не запрошены даже на приоритетные меры, заявила глава профсоюза.

О том, что закон об образовании в той части, где планируется повышение зарплат педагогам, планируется не выполнять, профсоюз узнал на прошлой неделе, причем информацию в документах правительства пришлось искать самостоятельно, заявила Ванага.

"Мы будем искать лекарства, как излечить политиков от этого вируса", - сказала она.

"Для некоторых учителей существует риск снижения зарплаты с сентября этого года, и абсолютно у всех не будет выполнен график повышения зарплат с января", - сказала она.

По словам Ванаги, совет LIZDA на своем заседании решит, что делать дальше. Профсоюз хочет начать с переговоров и лишь в крайнем случае "выйдет на улицы". LIZDA уже отправил письма должностным лицам и обратился в Национальный трехсторонний совет по сотрудничеству.

"Мы не намерены мириться с тем, что политики всегда выполняют законы, которые касаются их самих, а законы, относящиеся к другим группам общества, выполняются "как получится"", - заявила Ванага.

Удастся ли обойтись без "радикальных методов", станет ясно после того, как проект бюджета будет подан в Сейм.

Как сообщалось, пока не ясно, будут ли учителя получать с 2025 года как минимум 10,35 евро за один час работы, как это предусматривает график повышения самой низкой ставки зарплаты. Это дала понять на прошлой неделе министр образования и науки Анда Чакша.

"Последнее слово" пока не произнесено, так как дискуссии по бюджету 2025 года еще продолжаются, сказала Чакша. Она напомнила, что правительство объявило единственным приоритетом бюджета следующего года внутреннюю и внешнюю безопасность.

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