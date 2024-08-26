С 3 сентября по 8 октября по всей Латвии будут проходить масштабные государственные военные учения "Namejs 2024", организованные Национальными вооруженными силами (НВС), в которых примут участие около 11 000 латвийских солдат и земессаргов, а также военнослужащих сил союзников, сообщили агентству LETA в НВС.

В учениях "Namejs 2024" примут участие военные и земессарги из всех подразделений НВС, включая военнослужащих государственной обороны, резервистов и военных союзных вооруженных сил.

Для совершенствования и укрепления способности выполнять задачи в случае угрозы государству, в учениях "Namejs 2024" планируется отработать сотрудничество с Центром операционного руководства Гражданской обороны, в том числе, с Государственной канцелярией, отраслевыми министерствами и их подведомственными учреждениями, службами госбезопасности, рядом самоуправлений и комменсантов. С теми, кто оказывает необходимую поддержку государственной обороне, укрепляя всю систему обороны в Латвии.

Учения организованы в сотрудничестве с штабом многонациональной дивизии НАТО "Север". В учениях примут участие военосужавщие из США, Эстонии и Литвы, многонациональные боевые группы НАТО, входящие в состав Механизированной пехотной бригады Сухопутных войск,

многонациональные бригады штаба НАТО в Латвии, подразделение интеграции сил НАТО в Латвии и командование вооруженных сил Канады в Латвии. Учения также поддержат силы быстрого реагирования и представители штабов НАТО разных уровней.

В сентябре в рамках учений "Namejs 2024" НВС планируют провести трехдневные мобилизационные учения для ограниченного числа персонала, чтобы проверить работу мобилизационных механизмов и усовершенствовать их. Учения пройдут на территории ответственности 3-й Латгальской бригады Земессардзе.

Во время учений "Namejs 2024" НВС совместно с Государственной пограничной службой продолжат мероприятия по укреплению государственной границы. Планируется начать размещение приобретенных материалов противомобильности, в первую очередь для блокировки дорог, а также укрепление инфраструктуры пограничных пунктов и пограничных подразделений с помощью фортификационных сооружений.

Реагируя на меняющиеся вызовы безопасности, система государственной обороны Латвии должна быть всеобъемлющей и основываться на готовности всего общества и госучреждений к преодолению кризисов и проявлению стойкости к внешнему влиянию.

Всеобъемлющая система государственной обороны охватывает не только сферу государственной обороны и государственные учреждения, но и представителей частного сектора, предприятия, неправительственные организации, жителей и других лиц.

Цель системы государственной обороны - создание системы планирования, координации и партнерства между государственными учреждениями, частным сектором, неправительственными организациями и жителями для обеспечения выполнения важных государственных функций. Практическая задача системы комплексной государственной обороны заключается в определении конкретных задач и ролей для каждого государственного учреждения в системе обороны страны.

Учения "Namejs" проходят по всей Латвии с 2014 года. Регулярное проведение военных учений играет важную роль в поддержании и укреплении боеспособности Национальных вооруженных сил.

Вооруженные силы всегда должны быть готовы своевременно и эффективно реагировать на потенциальные угрозы и гарантировать безопасность Латвии. Усиление сотрудничества с государственными и муниципальными учреждениями, различными отраслевыми коммерческими структурами и их участие в учениях укрепляют систему государственной обороны в Латвии.

НВС сообщили, что осенью по всей Латвии будут активно проводиться учения, в ходе которых по основным и региональным дорогам Латвии будут перемещаться военные и военная техника Латвии и союзных государств. В ходе выполнения учебных задач будут проводиться полеты военных самолетов в воздушном пространстве Латвии, в том числе на низкой высоте, а также боевые стрельбы на полигонах.

Во время учений будет работать информационный телефон 28 637064.

В случае обнаружения подозрительной активности НВС призывает жителей связываться со Службой государственной безопасности по круглосуточному телефону 6720 8964 или писать на электронную почту info@vdd.gov.lv.

О подозрительной активности вблизи границы жителей призывают сообщать в Национальный координационный центр Государственной пограничной службы по круглосуточным телефонам 6707 5616 и 6707 5718.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !