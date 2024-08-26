Очередь на длительное социальное обслуживание в Риге за полгода увеличилась в два с половиной раза. Это больше, чем за весь предыдущий год, отметил председатель Комитета по социальным вопросам Рижской думы Юрис Радзевич (GKR).

В численном выражении это дополнительные 800 человек в очереди на данную услугу, уточнили в Рижском муниципалитете.

"Эти очереди нужно устранить. Также важно, чтобы люди могли знать свое место в очереди и понимать срок предоставления услуги, так как эти факторы влияют на их расходы и жизнь в целом", — заявил Радзевич в интервью агентству LETA.

Данный вопрос был актуализирован на первом заседании Консультативного совета поставщиков социальных услуг Рижского муниципалитета, которое состоялось в понедельник и собрало 35 поставщиков социальных услуг из неправительственного сектора и представителей фракций Рижской думы.

Вопрос касается не только необходимости привлечения бюджета, но и правильного распределения существующего бюджета, подчеркнул Радзевич. В Риге в настоящее время работает 71 поставщик социальных услуг.

На заседании обсуждались актуальные вопросы социальной сферы, вызовы в предоставлении услуг и привлечении сотрудников, а также основные направления деятельности.

Консультативный совет по социальным услугам создан с целью информировать членов совета и муниципалитет о факторах, препятствующих развитию. Как и о возможных решениях в социальной сфере и предоставлении услуг, улучшая качество и доступность социальных услуг для населения.

В конце заседания представители обсудили круг вопросов, которые будут рассмотрены на следующем заседании совета. Также обсудили ожидания поставщиков социальных услуг от Рижской думы в 2025 году. Следующее заседание состоится 3 октября, на котором продолжится обсуждение связанных с очередями и социальными услугами вопросов.

В состав совета входят ассоциация "Латвийским детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата", Латвийская ассоциация самаритян, фонд Caritas Latvija, фонд Kopā, ассоциация "Латвийское движение за независимую жизнь", ассоциация Skalbes, компания Pirmais patronāžas serviss, Латвийский Красный Крест, компания "Центр ухода Agate", ассоциация "Помощь Святого Иоанна", Латвийский детский фонд поддержки, Латвийский союз глухих, ассоциация Saule, благотворительная организация Святого Луки, компания Senior Riga, ассоциация "Латвийских детских SOS-деревень", компания Mājas aprūpe, ассоциация "Луч света", ассоциация "Рижский городской Rūpju bērns", евангелическая христианская церковь Zilais Krusts, Диаконический центр Латвийской евангелическо-лютеранской церкви, фонд "Центр Dardedze", компания Caritas misija, ассоциация PINS, компания Senior Baltic и предприятие Adoro Šampēteris.

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