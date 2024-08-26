Чтобы укрепить социальный диалог и реагируя на призыв профсоюзов, премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") 6 сентября созовет заседание Национального совета по трехстороннему сотрудничеству (NTSP), сообщил агентству LETA пресс-секретарь главы правительства Алексис Золднерс.

Также, согласно графику составления бюджета, уже ранее планировалось созвать заседание NTSP 2 октября, добавил пресс-секретарь Силини.

Напомним, что Национальный совет по трехстороннему сотрудничеству координирует и организует трехсторонний социальный диалог между организациями работодателей, государственными учреждениями и профсоюзами.

Алексис Золднерс отметил, что в этом году в различных форматах происходило регулярное сотрудничество правительства и министерств с организациями социальных партнеров для решения общих актуальных вопросов в контексте государственного бюджета и налогов – как на двусторонних встречах, так и в совместных рабочих группах.

Как ранее сообщало агентство LETA, Союз свободных профсоюзов Латвии (LBAS) на прошлой неделе призвал немедленно созвать заседание NTSP, подчеркнув, что в этом году не было ни одной такой встречи, и предложение о созыве осталось без ответа.

LBAS обратил внимание, что согласно положению NTSP "заседания совета созываются по необходимости, но не реже чем раз в два месяца", при этом отметив, что на практике NTSP достигал таких результатов только в период с 2007 по 2012 год и в 2017 году.

LBAS хочет, чтобы на заседании NTSP был рассмотрен вопрос о конкурентоспособности заработной платы в странах Балтии и увеличении поддержки для лиц, находящихся на иждивении.

Кроме того, LBAS хочет обсудить финансирование сектора образования в 2025 году, включая финансирование профессионального образования в соответствии с решением NTSP.

LBAS также желает обсудить ход разработки законопроекта "О государственном бюджете на 2025 год и бюджетной рамке на 2025, 2026 и 2027 годы" и сроки его согласования с социальными партнерами.

Параллельно просьбу созвать заседание NTSP обратился и Латвийский профсоюз работников образования и науки. Они хотят, чтобы было принято решение о пересмотре регулирования финансирования программ профессионального образования.

Национальный совет по трехстороннему сотрудничеству координирует и организует трехсторонний социальный диалог между организациями работодателей, государственными учреждениями и профсоюзами.

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