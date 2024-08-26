Компания Latvenergo пожертвовало 200 000 евро на поддержку пациентов онкологии, сообщила агентству LETA руководитель коммуникации Ziedot.lv Илзе Ошане.

Благодаря пожертвованию в размере 200 000 евро Ziedot.lv сможет помочь нескольким десяткам пациентов онкологии, покрыв часть необходимых средств на покупку лекарств. Ожидается, что одному пациенту из этой суммы будет доступно до 10 000 евро.

На лечение страдающего раком Габриэля Мутора, на которое в общей сложности требуется 483 499 евро, также будет оказана помощь из этой программы. Молодому человеку направят 10 000 евро пожертвований, которые помогут покрыть недостающую сумму на третью дозу лекарств. Всего ему необходимо пять доз лекарств. До сих пор молодому человеку на портале Ziedot.lv люди пожертвовали 276 708 евро.

Записаться на помощь и ознакомиться с критериями выделения средств пациенты онкологии могут на сайте Ziedot.lv. К заявлению должны быть приложены действующее решение консилиума врачей и ответ Национальной службы здоровья (НСЗ) о компенсации или отказе ее начислить.

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