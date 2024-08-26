Партия "Стабильность" на муниципальных выборах будет особенно сосредоточена на Риге, сообщила агентству LETA представитель партии Санта Шкарсте.

На выходных партия провела съезд, в ходе которого был переизбран состав правления. К текущему составу правления партии присоединилась Шкарсте.

Алексей Росликов был переизбран председателем правления партии.

Шкарсте также отметила, что на конференции было подтверждено участие партии в муниципальных выборах, которые состоятся в следующем году, с особым акцентом на Ригу.

"Стабильность" представлена в Сейме десятью депутатами, лидером партии является Росликов.

Ранее членами партии "Стабильность" стали Яков Плинер и Николай Кабанов.

По словам Росликова, Яков Плинер — депутат Рижской думы, и благодаря его присоединению к партии, "Стабильность" будет представлена в столичном самоуправлении. Плинер был избран в Рижскую думу этого созыва по списку Русского союза Латвии, однако в июле 2022 года вышел из этой партии, став независимым депутатом.

Николай Кабанов был депутатом Сейма нескольких созывов, избирался по списку "Согласия".

Алексей Росликов прогнозирует, что еще до выборов в самоуправления, которые состоятся в июне 2025 года, к партии присоединятся еще многие известные политики.

Партия "Стабильность" не исключает возможности создания перед муниципальными выборами объединения или блоков сотрудничества с другими политическими силами.

В случае со "Стабильностью" речь идет о борьбе, в первую очередь, за голоса русскоязычных граждан. Поэтому наиболее значимы выборы в Риге, где проживает много русскоязычных.

О своих амбициях получить часть электорального наследства "Согласия", некогда обладавшего почти монополией на русскоязычные голоса, заявил лидер оппозиционной "Латвии на первом месте" Айнар Шлесерс — вероятно, он сам может баллотироваться в Рижскую думу.

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