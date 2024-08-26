"Детей посадили в поезд, мама повернулась к коляске. Двери закрылись, поезд с детьми уехал, мама осталась снаружи. Для детей поездка была полна стресса и слёз", - гласит публикация в социальной сети Threads. Портал Delfi связался с Vivi, чтобы получить комментарий по сложившейся ситуации.

"В рейсе №703 Индра-Рига в 5:50 из Краславы в направлении Риги планировали ехать около 60 пассажиров. Поскольку в этом рейсе поезд с нумерованными местами, а пассажирам из Краславы были зарезервированы места в 5-м вагоне, то они заходили в поезд через вторую дверь этого вагона. Как обычно в таких рейсах, кондуктор-контролер стоял на платформе и контролировал посадку пассажиров. Однако женщина с тремя детьми решила самостоятельно войти в поезд через первую дверь этого вагона", - рассказала представитель Vivi Айя Бабре.

Как пояснили в компании, перед закрытием дверей вагона кондуктор-контролер убеждается, что все пассажиры вошли в поезд. В этом убеждается также машинист, после чего двери закрываются, и поезд отправляется. Так как на платформе также находились сопровождающие пассажиров, сотрудники Vivi без особого опознания или общения не могут знать, кому нужно сесть в поезд, а кто остается на платформе. В поезде кондуктор-контролер проверил билеты и обнаружил, что мать детей осталась на платформе в Краславе.

Вместе с детьми сидела, очевидно, знакомая их матери. Которая уже связалась с ней и узнала, что она встретит детей в Даугавпилсе, куда поедет на машине.

"Так как у этого кондуктора-контролера смена закончилась в Даугавпилсе, он вместе с детьми отправился в кондукторскую службу на вокзале Даугавпилса и дождался мать детей. В ходе разговора женщина рассказала, что вышла из поезда сразу после того, как прозвучало предупреждение 'Внимание, двери закрываются", - добавили в компании.

После окончания работы кондуктор-контролер написал объяснительную по поводу произошедшего. "В ходе оценки действий кондуктора-контролера не было выявлено нарушения рабочих инструкций или стандартов обслуживания пассажиров. Наши сотрудники в данной ситуации также не обвиняли пассажирку. Однако, как и в любой работе, всегда есть место для совершенствования, учитывая полученный опыт", - заявила Бабре, отметив, что ситуация неприятная, и никто не должен испытывать такие переживания.

"Мы призываем пассажиров наших поездов, если предполагается сложная или длительная посадка, предупреждать кондуктора-контролера - обычно он стоит у вагона или находится в вагоне, - чтобы он уделил особое внимание таким пассажирам. Мог подать сигнал машинисту и, по возможности, помог пассажиру", - объяснила представитель Vivi.

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