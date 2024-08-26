Прирост зарплат в публичном секторе в следующем году должен быть ограничен, и в настоящее время планируется, что он составит 2,6%, сообщил министр финансов Арвилс Ашераденс в понедельник после заседания коалиционных партий.

Глава Минфина отметил, что правительство активно работает над проектом госбюджета на следующий год, и в рамках этого процесса планируется ограничить фонд зарплат для всего государственного сектора.

Ожидается, что ограничение до 2,6% будет распространяться также на зарплаты депутатов и министров.

Ашераденс подчеркнул, что пересмотру подлежат и расходы госуправления в целом, например, экономия может быть достигнута за счет сокращения расходов на канцелярские товары и различные услуги.

Министр экономики Виктор Валайнис отметил, что в коалиции достигнуто соглашение и о том, что должен быть уменьшен аппарат госуправления.

"Достигнута договоренность в общих чертах", - сказал министр.

Премьер-министр Эвика Силиня ранее заявила, что правительству предстоит принять решение об оплате труда в публичном секторе, поскольку она больше не должна расти такими же темпами, как раньше.

Ранее планировалось, что базовая оплата труда выборных и назначенных Сеймом государственных должностных лиц в 2025 году вырастет на 6% - с 1205,71 евро до 1278,05 евро, к которым применяется соответствующий коэффициент. Например, при расчете зарплат высших должностных лиц государства - президента, председателя Сейма, премьер-министра, председателя Конституционного суда и председателя Верховного суда - применяется коэффициент 7, соответственно, максимальная брутто-зарплата этих должностных лиц в 2025 году составит 8946 евро по сравнению с 8440 евро в этом году.

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