Нужно пересмотреть зарплату тех людей, которые работают в предприятиях с государственным капиталом, заявил министр экономики Виктор Валайнис (СЗК) после встрече партий правящей коалиции.

"Мы должны будем посмотреть и на компании государственного капитала", - сказал Валайнис, говоря об ограничении прироста зарплат.

Он подчеркнул, что сейчас этот вопрос не обсуждается в коалиции, но "нужно будет смотреть, как предприятия государственного капитала могут эффективнее тратить свои ресурсы".

Как сообщалось ранее, министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство") заявил, что прирост зарплат в публичном секторе в следующем году должен быть ограничен, и в настоящее время планируется, что он составит 2,6%.

Глава Минфина отметил, что правительство активно работает над проектом госбюджета на следующий год, и в рамках этого процесса планируется ограничить фонд зарплат для всего государственного сектора.

Ожидается, что ограничение до 2,6% будет распространяться также на зарплаты депутатов и министров.

Ашераденс подчеркнул, что пересмотру подлежат и расходы госуправления в целом, например, экономия может быть достигнута за счет сокращения расходов на канцелярские товары и различные услуги.

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