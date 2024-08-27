Урожай и качество картофеля в этом году ожидается хуже, чем в прошлом году, сообщили агентству LETA представители общества "Zemnieku saeima" ("Крестьянский Сейм"). Это уже сказывается и на ценах на картошку.

Организация отмечает, что июльский ураган повлиял не только на урожай рапса, зерновых и гороха, но и картофеля. В некоторых хозяйствах Земгале картофель оказался затопленным и начал гнить, в то время как в Латгалии наблюдается засуха. Таким образом, в этом году урожай и качество картофеля будут хуже, а местная цена на картофель увеличится.

Представители "Крестьянского союза" указывают, что ущерб от шторма больше всего затронул именно Земгале, включая отдельные места в Добеле, где почти весь урожай картофеля был потерян. Однако в Земгале также есть поля, где избыточная влажность и гниение не наблюдаются, так как картофель был посажен на песчаных и более возвышенных местах.

"К сожалению, выращивание картофеля – это лотерея. Если лето сухое, везет тем, кто посадил картофель на низких местах с большим содержанием влаги. Но в годы с обильными осадками лучше урожай получается на возвышенных полях," – отметил председатель правления "Союза крестьян" Юрис Лаздиньш.

Также в организации отмечают, что в Видземе ситуация относительно стабильна, поскольку осадки были не такими сильными, чтобы нанести значительный ущерб. Хотя в некоторых местах этого региона видны признаки гниения на картофельной ботве, производители надеются, что общий объем урожая будет выше среднего и что собранный урожай можно будет хранить долго. Однако это станет ясно только через месяц, когда будут убраны те сорта картофеля, которые созревают позже.

Представители "Крестьянского союза" сообщают, что на данный момент на рынках Риги цена картофеля составляет примерно 0,65 евро за килограмм, в то время как год назад она была 0,55 евро.

Лаздиньш прогнозирует, что зимой цена на картофель будет еще выше. "Хозяйствам придется вложить дополнительные усилия, чтобы несколько раз пересортировать картофель и отобрать поврежденный. Одновременно это приведет к дополнительным расходам на привлечение рабочей силы и электроэнергию," – отметил он

В организации также отмечают, что сейчас картофельные поля можно застраховать только от ущерба, вызванного градом. Чтобы защитить картофелеводов от значительных потерь в будущем, страховым компаниям следовало бы разработать предложения по страхованию картофельных полей от рисков дождя и засухи, что помогло бы смягчить финансовые потери в случае гибели части урожая из-за погодных условий.

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