Действующий мэр столицы Вилнис Кирсис в большом интервью агентству LETA заявил, что он точно стартует на грядущих муниципальных выборах как кандидат в председатели Рижской думы от премьерской партии "Новое Единство".

Выборы в Рижскую думу состоятся в первую субботу июня 2025 года.

"Считаю, что государственно и аналогично думающим партиям или политическим группам следовало бы по возможности консолидироваться", - сказал, отвечая на вопрос об установках "Нового Единства" на выборах Кирсис.

Мэр города не стал скрывать, что сейчас идут переговоры с "Kods Rīgai" и движением "Par", которые представлены в Рижской думе. "Kods Rīgai - это фракция из нескольких депутатов, вышедших из Новой Консервативной партии, которая провалилась на последних выборах в Сейм. Почти аналогичная участь постигла и "Par", провалившиеся на парламентских выборах в составе объединения Attīstībai/Par. В Рижскую думу этого созыва депутаты от "Par" баллотировались в одном списке с Latvijas Attīstībai и "Прогрессивными". Сейчас депутаты от этого списка раскололись на три фракции.

"Были разговоры и встречи. Процесс идет. Не могу еще сказать, что процесс завершился, но продвижение есть", - так охарактеризовал переговоры Кирсис.

"На этих выборах вызов такой же, как и на предыдущих - будет [Алексей] Росликов с [Айнаром] Шлесерсом, которые хотят развернуть курс Риги обратно, как это было с 2010 по 2020 год. Нам нельзя идти обратно в этом направлении. Нужно согласиться с тем, что Риге еще многое нужно сделать, но мы сумели развернуть курс Риги в правильном направлении. Пять лет назад со стороны дающих европейские деньги, со стороны банков было полное недоверие, не говоря уже о инвесторах, управление обществами капитала было ниже всякой критики. Теперь это изменилось", - сказал председатель Рижской думы.

Вилнис Кирсис подтвердил, что стартует на выборы в Рижскую думу как кандидат в мэры города.

На вопрос о том, какой могла бы быть идеальная коалиция после выборов, Кирсис ответил так: "Идеальная коалиция была бы, если бы "Новое Единство" получило две трети или три четверти мандатов в Рижской думе, тогда мы могли бы полностью реализовать свою программу для Риги. Но это вряд ли произойдет, и придется создавать коалицию. Я вижу тех же партнеров по сотрудничеству, что и сейчас, и думаю, что мы могли бы достаточно хорошо работать вместе с "Прогрессивными". Новые люди с хорошими идеями могли бы тратить свою энергию на работу, а не на критику в оппозиции".

Кирсис также ясно дал понять, что у него есть "красные линии" в отношении двух партий - Русского союза Латвии и "Согласия". По словам мэра, "ясно, что коалицию мы можем создать только с государственно думающими партиями".

На вопрос, есть ли "красные линии" в отношении лидера Латвийской Первой партии Айнара Шлесерса, который по неофициальной информации может сам баллотироваться в мэры Риги, Кирсис ответил: "Учитывая, что Шлесерс в Латгале и после выборов Европарламента заключает договор с разными друзьями Путина, ясно, на какую площадку он пошел".

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