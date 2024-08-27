49,1% опрошенных жителей Латвии получили информацию о выборах в Европейский парламент (ЕП) из телевизора, и только 3,7% из групп в мессенджере Telegram, свидетельствуют результаты опроса, проведенного SKDS по заказу Delfi.

За телевидением следует социальная сеть Facebook, которую назвали важным источником информации 36,4% респондентов. На третьем месте расположился портал Delfi с 30,2%, за ним следует портал латвийских общественных СМИ LSM. В свою очередь, среди русскоязычных жителей Rus.Delfi.lv был вторым по популярности источником информации после Facebook.

Следует отметить, что TikTok в качестве важной платформы по получению информации назвал каждый десятый респондент.

Онлайн-опрос проводился методом квотной выборки, в нем приняли участие 1505 жителей Латвии в возрасте от 18 лет.

Опрос проводился с 30 июля по 5 августа при софинансировании Европейского союза (ЕС) в рамках программы грантов ЕП в сфере коммуникаций. ЕП не участвовал в его подготовке, и любая информация или мнения, выраженные в связи с этим проектом, не перекладывают на ЕП никакой ответственности или обязательств; за проект ответственность несут только авторы программы, интервьюируемые лица, редакторы или распространители в соответствии с действующими правовыми актами. Европарламент также не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, который может возникнуть при реализации этого проекта.

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