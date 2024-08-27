В пятницу, 30 августа, планируется открыть новое здание и спортивный зал начальной школы имени Аспазии в Юрмале (расположена на границе Булдури и Лиелупе — прим.). На строительство потрачено 16,67 миллиона евро, сообщила агентству LETA Юрмальская городская администрация.

Реконструированное здание школы является одним из самых современных и эргономичных образовательных учреждений в Юрмале, утверждают власти курортного муниципалитета. В результате реконструкции двух корпусов школы, построенных в 1962 и 1986 годах, была создана новая учебная среда для 510 учеников — на трех этажах общей площадью более 7500 квадратных метров.

Оба корпуса здания прошли полную реконструкцию. Были построены новые инженерные коммуникации, системы отопления и вентиляции, а также два лифта. В здании изменена планировка помещений. В старейшем корпусе школы созданы классы для начальной школы. Построен многофункциональный зал со сценой и вспомогательными помещениями, предназначенный для проведения учебных мероприятий.

Во втором корпусе здания созданы помещения для основной школы, большой актовый зал, столовая, кухня, библиотека и административные помещения.

Для обеспечения доступности образования для людей с различными потребностями в здании установлены лифты, пандусы. На стенах размещены указатели с надписями шрифтом Брайля (для слабовидящих и слепых — прим.).

Для удобства потоков учеников в обоих корпусах здания созданы отдельные входы, здания и помещения визуально разделены архитектурными решениями, освещением и другими элементами дизайна. В конструкции здания использовано остекление — оно обеспечивает естественное освещение помещений. Также построены просторные вестибюли с лестницами и коридоры с зонами отдыха.

Существующие корпуса школы соединены с новым спортивным залом, который находится между школьным зданием и наружными спортивными площадками. Общая площадь спортивного зала составляет 2180 квадратных метров, он предназначен для занятий баскетболом, волейболом, флорболом и гандболом с телескопическими трибунами на 250 зрителей. Здесь есть и гимнастический зал, раздевалки, душевые и технические помещения.

Рядом со спортивным залом, в северной части школьной территории, созданы наружные спортивные площадки — для пляжного волейбола, баскетбола и футбола, а также беговые дорожки длиной 60 и 100 метров, площадка для толкания ядра и прыжков в длину.

На территории школы площадью 3,9 гектара проложены разноцветные бетонные дорожки, установлены скамейки, урны для мусора и велостоянки. У главных входов в школу обустроены озелененные участки, создающие ощущение сада в непосредственной близости от школы.

Во внутреннем дворе между корпусами начальной школы и спортивного зала обустроена детская игровая площадка и высажены деревья для создания тени. За зданием корпуса основной школы обустроена еще одна игровая площадка и установлены уличные тренажеры, а также построена парковка для автомобилей сотрудников и посетителей школы.

Проект строительного комплекса школы был разработан компанией "K Idea". Строительные работы, в соответствии с заключенным по итогам тендера договором, выполнили члены консорциума "Litana&Torensberg" — компании "Torensberg" и акционерное общество "Litana ir Ko". Строительный надзор обеспечивала компания "Baltline Globe".

Стоимость реализации строительных работ составила 16,67 миллиона евро. Расходы покрыты из бюджета Юрмальской городской администрации.

Учебный процесс в новом учебном году в реконструированном здании начнут 461 ученик.

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