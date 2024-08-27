В первый день нового учебного года - в этот раз он выпадает на понедельник, 2 сентября - в Риге проезд в общественном транспорте будет бесплатным. Рижское самоуправление также призывает водителей в этот день быть особенно внимательными.

Рижская дума призывает 2 сентября пересесть с машин на общественный транспорт. Э-талоны и кодовые билеты в этот день в автобусах, троллейбусах и трамваях в Риге регистрировать будет не нужно. Чем меньше будет поток частного транспорта - тем меньше будет пробок в городе, тем быстрее будет передвигаться общественный, указывает Рижское самоуправление.

С возобновлением учебного года Рижское самоуправление призывает водителей автотранспорта проявлять особую внимательность, с пониманием относиться к детям, которые после летних каникул возвращаются в город. Рижские власти призывает также родителей побеседовать с детьми о правилах безопасности дорожного движения и напомнить о том, как вести себя на улице.

Самоуправление призывает к особой внимательности тех, кто ежедневно перемещаются на велосипедах и электросамокатах, поскольку дети могут быть очень активными и неожиданно менять траекторию движения.

На государственных главных автодорогах у границ Риги установлены ежегодные информационные плакаты, напоминающие о рекомендуемом скоростном режиме возле учебных заведений - 30 километров в час.

Также в городе на протяжении всего строительного сезона - до самой поздней осени - будут продолжаться строительные работы и работы по обновлению покрытия. Самоуправление призывает участников движения во время строительных работ и перепланировать обычные маршруты, чтобы избегать места проведения ремонтных работ, или же учитывать, что в дороге придется провести больше времени.

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