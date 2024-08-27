Пункты сдачи сломанных бурей в конце июля деревьев, веток и листьев в Риге будут доступны до начала сентября, сообщили агентству LETA в Рижском самоуправлении.

Планируется, что пункт приема листьев, веток и древесины в Межапарке, на Сигулдас проспекте 12, будет работать до 1 сентября, а на бульваре Узварас 16а — до 8 сентября.

На данный момент в оба пункта сдачи жители доставили около 2229 кубометров биологических отходов, сообщили в самоуправлении.

Ранее сообщалось, что для ликвидации последствий летнего шторма самоуправление открыло два пункта приема биоотходов и крупных веток и древесины — на бульваре Узварас 16а и в Межапарке, на проспекте Сигулдас 12. Сортировку привезенных на площадки отходов координируют сотрудники самоуправления.

Напомним, в ночь на воскресенье, 28 июля, и в понедельник, 29 июля, на Латвию обрушился шторм. Который вызвал значительные разрушения во многих районах.

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