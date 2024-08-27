Для обеспечения природоохранной политики Министерству климата и энергетики (KEM) решением правительства во вторник из бюджета Министерства охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) перераспределено 17 106 865 евро.

Распоряжение Кабинета министров (MK) от 20 января 2024 года предусматривает, что до 30 июня ведется создание KEM, переняв у VARAM сферы природоохранной политики, за исключением охраны природы. В указе также поручено VARAM совместно с KEM представить в Кабинет министров распоряжение о перераспределении апроприации 2024 года между двумя министерствами.

Чтобы это сделать и с 1 июля передать KEM финансирование, подведомственное сфере природоохранной политики, правительство утвердило проект распоряжения, предусмотрев перераспределение апроприации из программ и подпрограмм госбюджета VARAM в 2024 году в размере 17 106 865 евро.

Кроме того, предусмотрена поддержка перераспределения финансирования в 2025 году в размере 22 703 071 евро, в 2026 году - 23 678 082 евро, в 2027 году - 20 242 580 евро, в 2028 году и в дальнейшем ежегодно в размере 20 982 248 евро на программы и подпрограммы госбюджета КЕМ.

Сообщалось, что КЕМ начала работу в 2023 году. Министерство переняло у Министерства экономики (ЕМ) сферу энергетической политики, кроме поддержания резервов нефтепродуктов и надзора за ними. А от VARAM она переняла сферу климатической политики.

До принятия бюджета следующего года выполнение функций нового министерства будет покрываться за счет средств из бюджета ЕМ и VARAM.

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