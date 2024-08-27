Правительство во вторник решило безвозмездно передать Украине еще 20 транспортных средств, конфискованных у пьяных водителей, сообщает агентство LETA.

Ранее сообщалось, что за управление автомобилем в пьяном виде, если концентрация алкоголя в организме превышает 1,5 промилле, предусмотрена уголовная ответственность и помимо штрафа конфискуется автомобиль, если он принадлежит нарушителю.