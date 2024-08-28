В будущем планируется массово учить военнослужащих Службы государственной страны пользоваться дронами, сказал в интервью передаче Латвийского телевидения "Утренняя Панорама" командир учебного центра Национальных вооруженных сил, майор Модрис Кайришс.

Сейчас есть экспериментальный курс, на котором военнослужащие обучаются использованию дронов. В этом году это было сделано впервые и эксперимент был успешным, заключил Кайришс.

Значение дронов на поле боя увеличивается с каждым днем, сказал он, отметив, что сейчас 90% разведывательной информации о происходящем на поле боя добывается именно с дронов.

Кроме того, дроны захватили "летальный раздел", то есть уничтожение противника. Около 70% ущерба противникам наносят именно дроны, пояснил он.

"Если бы на поле боя встретились две армии - одна с дронами, другая без - то одна армия в принципе была бы слепой", - выразил мнение Кайриш.

Очень важную роль играют и коммерческие дроны, которые численно сильно представлены именно на передовых линиях, пояснил майор. Это дроны разных известных брендов, которые часто используются, например, при увековечивании мероприятий, рассказал он, еще раз подчеркнув, что они также играют важную роль, не только дроны военного назначения.

Кайришс подчеркнул, что операторы дронов - пехотинцы, они не сидят в офисе. Есть, правда, небольшая часть дронов, которые летают на больших расстояниях и "где эта составляющая возможна", добавил он.

А значит, и оператор дрона должен быть хорошо подготовлен физически, а также иметь хорошие знания в IT-сфере, хорошие знания о погоде, оптиках.

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