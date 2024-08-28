Прокуратура в ходе проверки признала законными решения Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) не начинать уголовные процессы о якобы выплате зарплат в конвертах в бюро партии "Единство", а также о возможных злоупотреблениях в связи с использованием созданных предприятием SOAAR избирательных систем, сообщает агентство LETA.

В прокуратуре завершена проверка жалоб двух физических лиц на решения KNAB от 12 июля об отказе начать уголовные процессы в связи с предоставленной обоими лицами информацией о возможных нарушениях закона в финансировании "Единства" и объединения партий "Новое Единство". Уже сообщалось, что жалобы подавали руководитель предприятия SOAAR Ренарс Каджулис и бывший сотрудник бюро "Единства" Нормундс Орлеанс.

В результате проверки жалоб решения были признаны законными, правовыми и обоснованными, а жалобы отклонены.

В ходе проверки жалоб в том числе установлено и учтено, что представленная в публичном пространстве обоих лиц информация об обстоятельствах произошедшего существенно отличается от информации, предоставленной правоохранительным органам.

Предоставленная одним лицом информация о выплате неуказанной в бухгалтерском учете "Единства" и Нового единства оплаты труда в том числе не соответствовала указанными в декларации государственного должностного лица самим лицом сведениями о полученных в соответствующие отчетные периоды доходах.

Уже сообщалось, что KNAB не получил подтверждения выплаты зарплат в конвертах в бюро партии "Единство", а также возможных нарушений закона в связи с использованием созданных предприятием SOAAR избирательных систем, однако констатировало несущественные нарушения, за что было применено административное наказание.

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