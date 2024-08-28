Обязательный призыв женщин на службу государственной обороны (VAD) не поддерживается, заявил агентству LETA бывший командующий Национальными вооруженными силами Юрис Маклаков.

По мнению Маклакова, неправильно говорить, что оборона страны начинается и заканчивается только в сфере ответственности Минобороны и вооруженных сил. Оборону государства надо воспринимать как обязанность всех министерств и отраслей.

По его мнению, оборона государства есть в сферах образования, экономики, медицины и других, где каждый представитель общества должен внести свой вклад. Демографическое положение в нашей стране плачевное, потому что каждый год теряем население, то есть рождаемость меньше смертности, а если женщин призвать в обязательном порядке в армию, то возникнет риск с улучшением демографической ситуации, отметил эксперт и напомнил, что фактически основной причиной введения VAD стала плохая демографическая ситуация.

Нельзя отрицать, что среди женщин есть сильные люди, в то же время не секрет, что мужчины более способны выполнять физические действия, которые так важны в армейском процессе, отметил Маклаков.

Бывший командир НВС также напомнил, что женщины в Латвии имеют достаточно широкие добровольческие возможности в освоении военных навыков, то есть могут присоединиться к VAD, профессиональной службе, Земессардзе, курсу военного обучения резервиста, Яунсардзе. Кроме того, с сентября этого года в Латвии в обязательном порядке для всех старшеклассников будет обучение по государственной обороне.

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