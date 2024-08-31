Во вторник, 27 августа, правительство приняло решение о перераспределении нагрузки учителей профессионального образования и образования по интересам, а также спортивных тренеров, с 1 сентября. Этим педагогам до сих пор отводилось четыре рабочих часа, а в будущем им будет предоставлен еще один час на подготовительные работы. Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) выступил против нынешнего распределения нагрузки. Тем временем, нагрузку других учителей планируется скорректировать за счет изменения порядка финансирования зарплат. Об этом сообщает LSM.lv.

Помимо ведения занятий, у преподователей профессионального образования, педагогов образования по интересам, спортивных тренеров есть ряд других ежедневных рабочих обязанностей, объем которых на данный момент выходит за рамки четырех часов, включенных в нагрузку.

Достигнутое Министерством образования и науки (МОН) соглашение с социальными партнерами о дальнейшей балансировке нагрузки преподавателей профессионального образования и образования по интересам, а также спортивных тренеров, установив нагрузку в 30 часов в неделю, включая 25 часов в неделю на ведение уроков или занятий и пять часов на другие обязанности.

Руководитель учебного заведения и учитель смогут договориться и о другом распределении нагрузки, включая ее уменьшение или увеличение. Нагрузка на преподавание уроков/занятий может быть увеличена максимум на два часа в неделю.

Для обеспечения полной оплаты труда при сбалансированной нагрузке дополнительное финансирование из государственного бюджета в 2024 году составляет более 1,4 млн евро.

LIZDA также неоднократно выражал недовольство нагрузкой преподавателей общего и профессионального образования. В настоящее время 36-часовая учебная неделя не превышает 65 % от общей нагрузки. Однако МОН пока не планирует менять эту норму, поскольку ее планируется уточнить за счет изменения модели финансирования зарплат преподавателей.

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