Сейчас главным приоритетом в Латвии является достижение соглашения с партнерами о плане строительства первой очереди железнодорожного проекта Rail Baltica, сказала на встрече с членами Балтийского института корпоративного управления (BICG) член правления совместного предприятия стран Балтии RB Rail Кития Грушкевица.

Представители RB Rail сообщили, что BICG проводил товарищескую встречу с командой Rail Baltica, чтобы обсудить управление проектом, вызовы и будущие приоритеты.

В ходе встречи Грушкевица отметила, что, учитывая расчеты расходов на проект Rail Baltica на текущий год и установленный срок его введения, все три страны Балтии разработали решения для первой очереди строительства.

Грушкевица также отметила, что после 2030 года строительство следующих этапов Rail Baltica будет зависеть от доступности финансирования. Чтобы Балтийский регион получил максимальные социально-экономические выгоды, важно построить все элементы инфраструктуры, предусмотренные проектом Rail Baltica. Однако с учетом существенного роста расходов необходима поэтапная реализация проекта с определением приоритетов.

RB Rai сообщает, что сейчас 278,6 километра основной трассы протяженностью 870 километров находятся в стадии строительных контрактов, и еще 227,5 километра основной трассы находятся на этапе закупки. Строительство основной трассы на разных стадиях развития ведется во всех трех странах Балтии, и планируется, что в 2024 году строительство пройдет на 150 километрах основной трассы.

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