В среду, 28 августа, депутаты Рижской думы проголосовали за реализацию проекта "1-й этап развития открытого общественного пространства Вецриги", который предусматривает преобразование улицы Вальню в пешеходную улицу. Ориентировочная стоимость проекта составляет 11 900 000 евро. За реализацию проекта проголосовали 45 депутатов столичного самоуправления.

В целях развития открытого общественного пространства Вецриги, которое является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, Рижская дума планирует реконструировать улицу Вальню, площадь Театра и инфраструктуру прилегающих улиц, превратив улицу Вальню в пешеходную улицу к концу 2029 года. Строительные работы планируется начать в 2026 году.

В самоуправлении подчеркнули, что реконструкция улицы Вальню, площади Театра и сопутствующей инфраструктуры является одним из важнейших проектов развития открытого общественного пространства Вецриги, который планируется реализовать в ближайшие годы. Цель проекта - развитие открытого общественного пространства Вецриги для обеспечения качественной пешеходной инфраструктуры, доступности объектов городской среды и культуры для разных групп жителей, а также возможности для предпринимателей развивать разнообразные культурные и туристические услуги.

Проект направлен на обеспечение пешеходного доступа к Вецриге как к наследию ЮНЕСКО и его культурным объектам, включая связь инфраструктуры старого города с территорией центра столицы и общественным транспортом. Центральной территорией проекта является улица Вальню от улицы Смилшу до улицы 13 января, строительные работы также затронут площадь Театра и площадь Баррикад 1991 года, улицу Мейстару, улицу Калькю от улицы Мейстару до бульвара Аспазияс, улицу Аудею от улицы Калею до бульвара Аспазияс, небольшой участок улицы Амату. Также запланирована реконструкция соединения улицы Вальню с бульваром Аспазияс и улицей 13 января.

В рамках проекта предусмотрено строительство новой пешеходной инфраструктуры на улице Вальню и близлежащих улицах, а также будет изменена организация движения, чтобы адаптировать инфраструктуру к потребностям пешеходов.

Также будет обновлено покрытие улиц, сочетая историческую укладку с современными решениями для обеспечения доступности среды. В то же время будут частично перестроены инженерные сети. Чтобы сделать среду более приятной для жителей и туристов, будут установлены элементы благоустройства, озеленения и освещения, созданы интерактивные рекламные щиты и информационные знаки единого дизайна, сообщили в Рижской думе.

Председатель Комитета городского развития Рижской думы Инесе Андерсоне ("Новое Единство") пояснила, что этот проект - важный шаг к тому, чтобы сделать старый город более привлекательным для туристов, рижан и предпринимателей. Это будет непростая задача, так как важно сохранить культурно-исторчиеский ландшафт Вецриги.

"Улица Вальню давно нуждается в переменах, и наша цель - превратить ее в качественную и современную пешеходную улицу, отвечающую европейским принципам качественной городской среды", - отметила Андерсоне.

Софинансирование фондов Европейского союза на реализацию проекта составит 5 миллионов евро. Дополнительно выделено около 3,1 миллиона евро на реконструкцию инфраструктуры Rīgas ūdens.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !