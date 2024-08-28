В июне мы узнали новый состав Европарламента - но самое интересное начинается только сейчас. Новые депутаты ЕП приступают к работе. Как изменится политика Брюсселя - удастся ли "поженить" "зеленый курс" и развитие оборонной промышленности? На какое еврофинансирование сможет в ближайшие годы претендовать Латвия? Об этом — в последнем эпизоде подкаста Delfi "Шоу Шумана" рассуждают журналистки Данута Дембовская и Александра Полещук.

В этом выпуске:

Как распределились латвийские депутаты по идеологическим группам, а также по комитетам Европарламента? Какие возможности это дает нашим европарламентариям?

Интриги формирования Еврокомиссии: Валдис Домбровскис уже трижды займет должность в исполнительной власти ЕС, но за какую сферу он теперь будет отвечать?

Будет ли меняться политика Брюсселя? Какие выводы сделал ЕС по итогам минувших лет, на которые пришлись пандемия и вторжение Россия в Украину? Что ждет о президентских выборов в США?

Выборы в Европарламент в Латвии стали своеобразным прологом муниципальных выборов, которые состоятся в июне 2025 года. В Европарламент волей избирателей командированы сразу два бывших мэра Риги - Нил Ушаков ("Согласие") и Мартиньш Стакис ("Прогрессивные"). Могут ли они как-то помочь своим партиям на выборах в Рижскую думу? Для каких политических сил евровыборы могут стать взлетной площадкой, а каким стоит встревожиться*

"Шоу Шумана"* — подкаст портала Delfi о Евросоюзе вообще и выборах в Европарламент в частности. Журналисты Данута Дембовская и Александра Полещук человеческим языком рассказывают о том, как все устроено в Брюсселе и Страсбурге.

* Робер Шуман — французский и европейский политик, один из основателей Европейского союза, Совета Европы и НАТО. Иногда его называют "отцом ЕС". В честь Шумана названа станция метро в Брюсселе — через нее проходят все, кто приезжает в Европарламент.

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