В среду Рижская дума приняла решение продолжить благоустройство территории парка Победы, выделив на это 2,24 миллиона евро. Большую часть затрат муниципалитет погасит кредитом - на сумму 1,9 миллиона евро.

Парк Победы нравится как рижанам, так и гостям города, отметил мэр Риги Вилнис Кирсис (JV). Поэтому его будут расширять и развивать. Например, построят скейт-парк и баскетбольную площадку. Таким образом, стартуют работы по благоустройству второй очереди территории парка Победы.

Сами работы разделят на две части. Для первой части предусмотрено финансирование в размере 2,24 миллиона евро. Общая стоимость проекта составит 6,64 миллиона евро.

Работы по благоустройству второй очереди парка выполнит компания "Aidaco Construction". Фирма выиграла тендер, предложив выполнить строительные работы за 5,49 миллиона евро.

Другой претендент — консорциум "CES Group" предложил выполнить работы за 5,65 миллиона евро. Но это предложение превысило установленный в правилах Кабинета Министров лимит в 5,54 миллиона евро.

Напомним, во второй очереди реконструкции парка Победы на территории площадью четыре гектара будет создана зона активного отдыха.

Вторая очередь строительства запланирована в части парка от пешеходного променада в направлении улицы Германя (Hermaņa).

Планируется создать два многофункциональных спортивных поля с двусторонними трибунами и установить пункты аренды инвентаря.

В парке будут размещены спортивные тренажеры, в том числе для людей с особыми потребностями. Также будет создана велосипедная трасса, подходящая для маленьких детей и людей в инвалидных колясках. Кроме того, будет организована зона для кафе.

В парке Победы также будет выделено специальное место для флага Латвии.

Общая благоустраиваемая территория парка Победы в рамках обоих проектно-строительных очередей составляет 14 гектаров. Стоимость первой очереди проекта составила более 8,5 миллиона евро.

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