В Риге плата за управление бытовыми отходами за один кубический метр мусора увеличится примерно на 7-8%. Такое решение приняла Рижская дума в среду, 28 августа.

Понятие управления бытовыми отходами фактически включает в себя весь цикл - от вывоза до переработки мусора. Однако обычные потребители услуги обычно используют понятие "вывоз мусора" - это та часть цикла, которая видима им.

Глава Комитета по жилищным вопросам и охране окружающей среды Рижской думы Виестурс Зепс (Latvijas Attīstībai) объяснил, что в соответствии с действующими договорами, тариф на вывоз отходов должен пересматриваться раз в год.

Учитывая внешние факторы, такие как снижение цен на топливо при одновременном росте затрат на рабочую силу, увеличении стоимости утилизации, а также в связи с внесением поправок в Закон "О налоге на природные ресурсы", расходы на управление отходами вырастут примерно на 7-8%, пояснил политик.

"Поэтому мы настоятельно призываем жителей сортировать отходы, чтобы можно было сэкономить. И также следить за частотой вывоза отходов", - отметил Зепс, указав, что цены на вывоз отходов различаются в разных домах и районах.

С 1 сентября жителям центра города и Латгальского предместья придется платить за вывоз мусора 26,48 евро за кубический метр вместо нынешних 24,66 евро, а с 2025 года - 27,06 евро.

В Курземском районе вместо нынешних 24,93 евро нужно будет платить 26,76 евро за кубический метр. С 2025 года расходы на управление отходами в этом районе вырастут до 27,35 евро за кубический метр.

В Земгальском предместье управление бытовыми отходами с сентября будет стоить 23,69 евро за кубический метр вместо прежних 21,90 евро. С 2025 года стоимость возрастет до 24,28 евро.

В Зиемельском районе и Видземском предместье управление бытовыми отходами будет стоить 25,95 евро за кубический метр вместо прежних 24,25 евро. С 2025 года плата за управление бытовыми отходами составит 26,52 евро за кубический метр.

Как уже сообщалось ранее, в Риге создано четыре зоны управления отходами, в которых тарифы на управление отходами немного отличаются.

SIA "Clean R" управляет двумя зонами. Еще две компании - "Lautus Vide" и "Eco Baltia vide" – отвечают каждая за одну зону.

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