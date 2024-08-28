Рижское самоуправление примет участие в государственной программе по развитию доступных арендных квартир, что позволит обеспечить жильем специалистов, занятых в важных для выполнения функций самоуправления профессиях, и их семьи. Такое решение в четверг, 28 августа, приняли депутаты Рижской думы.

Как отметил председатель Комитета жилья и окружающей среды Рижской думы Виестурс Зепс (Latvijas Attīstībai), программа даст возможность Риге привлекать и удерживать важных для города специалистов - педагогов, социальных работников, полицейских и других. Сейчас в самоуправлении предполагают, что будет построено не менее 1000 квартир, но при этом понимают, что спрос больше. На заседании Зепс пояснил, что и земля, и здания будут принадлежать самоуправлению.

До сих пор из-за нехватки жилья Рижское самоуправление не определяло квалифицированных специалистов как поддерживаемую целевую группу.

По результатам проведенных опросов в самоуправлении пришли к выводу, что число занятых в столице квалифицированных специалистов, доходы которых близки к установленному в стране минимальному порогу доходов, составляет около 2300.

Участие в программе Кабинета министров предусматривает соблюдение условия о строительстве 1000 квартир, из которых 100 квартир - трехкомнатные или с еще большим количеством комнат, 400 - двухкомнатные квартиры, 500 - однокомнатные квартиры, кроме того, для программы будут зарезервированы земельные участки Рижского самоуправления на ул. Картупелю и ул. Озолциема, 62. Чтобы участвовать в программе, самоуправление должно заключить протокол о намерениях с ГАО "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ).

Исполнителем программы выступит VNĪ. Программа будет реализована в несколько этапов, в 1-й этап включены 17 самоуправлений, в том числе и Рига. Планируется, что квартиры станут доступны арендаторам с марта 2030 года.

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