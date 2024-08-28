Рижский парк Анниньмуйжас определен как третий в городе лесопарк, предусматривают обязательные правила по ведению хозяйства и охране Анниньмуйжского лесопарка, которые в среду приняла Рижская дума.

До сих пор в Риге было два лесопарка - Межапарк и Марупитский лесопарк.

В Анниньмуйжский лесопарк включены Анниньмуйжский лес и парк Вецанниньмуйжас.

Обязывающие правила разработаны для сохранения эстетических, ландшафтных, экологических, культурно-исторических, образовательных и рекреационных ценностей парка.

В разработке обязательных правил задействованы в том числе местные жители. Чтобы выяснить мнение жителей окрестностей Иманты о создании Анниньмуйжского лесопарка, организованы два общественных обсуждения и опрос.

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