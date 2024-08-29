Следующим послом Латвии в Соединенных Штатах Америки станет Элита Кузма, как сообщает информация, предоставленная Президентской канцелярией.
Кузма заменит Мариса Селгу, который занимал эту должность с лета 2019 года.
В четверг в Рижском замке планируется аккредитация Кузмы.
21 февраля этого года Кузма начала выполнять обязанности посла в Боснии и Герцеговине.
Ожидается, что сегодня Президент Латвии Эдгар Ринкевич вручит аккредитационные письма также послу в Великобритании и Северной Ирландии Атису Лотсу, а также послу в Чехии Вилмарсу Хениньшу.
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