Следующим послом Латвии в Соединенных Штатах Америки станет Элита Кузма, как сообщает информация, предоставленная Президентской канцелярией.

Кузма заменит Мариса Селгу, который занимал эту должность с лета 2019 года.

В четверг в Рижском замке планируется аккредитация Кузмы.

21 февраля этого года Кузма начала выполнять обязанности посла в Боснии и Герцеговине.

Ожидается, что сегодня Президент Латвии Эдгар Ринкевич вручит аккредитационные письма также послу в Великобритании и Северной Ирландии Атису Лотсу, а также послу в Чехии Вилмарсу Хениньшу.

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