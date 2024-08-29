В железнодорожном проекте Rail Baltica на мероприятиях по отчуждению недвижимости сэкономлено 2,9 млн евро, которые перераспределят на оплату строительства Рижского Центрального железнодорожного вокзала, сообщили агентству LETA в Министерстве сообщения.

Ответственное за строительство Rail Baltica на территории Латвии предприятие "Европейские железнодорожные линии" (EDzL) по данным на текущий момент получило более 309 объектов недвижимости на уже строящихся участках железнодорожной трассы Rail Baltica и участке Вангажи-Саласпилс-Миса, а также на приоритетном южном участке, где вскоре планируется начать строительство.

В министерстве отметили, что для выполнения установленной договором финансирования активности по отчуждению недвижимости в Латвии необходимо было получить не менее 309 объектов до окончания периода финансирования. Достижение цели до 31 декабря 2024 года в соответствии с условиями договора финансирования позволяет осуществить перераспределение сэкономленного финансирования между проектными мероприятиями при условии, что в результате перераспределения направленное финансирование расходуется на выполненные работы в период относимости финансирования, поясняет министерство.

По подсчетам EDzL, ожидаемая экономия на активности по отчуждению составляет 2,9 млн евро.

Министерство сообщения напоминает, что в этом году 23 июля правительство решило поддержать перераспределение финансирования в размере 9,6 млн евро на частичную оплату выполненных строительных работ в Рижском центральном железнодорожном узле и Рижском аэропорту.

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