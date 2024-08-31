С 1 ноября по 31 марта на территории Юрмалы на пляже Рижского залива будет разрешено находиться с собакой — это определяют утвержденные на заседании думы Юрмальской думы поправки.

Правила будут действовать после получения заключения Умной администрации и Министерства регионального развития.

Для обеспечения санитарной чистоты, соблюдения гигиенических требований и соответствующего качества воды мест купания, а также чтобы не создавать угрозы здоровью и безопасности людей, с 1 апреля по 31 октября сохраняется запрет на нахождение, выгул и купание животных на пляже.

Изменения в правила внесены на основании поступившего 30 января 2024 года в администрацию Юрмалы коллективного заявления жителей "О возможности прогулки на пляжах Юрмалы с собаками".

Проект обязательных правил был опубликован для выяснения общественного мнения на сайте муниципалитета с 9 июля по 23 июля 2024 года. Получено 28 мнений, в девяти из которых выражена поддержка проекту обязательных правил. Там отмечается, что с поправками к настоящим правилам Юрмала приближается к принятой в других странах Европы практике, в которой собаку вместе со своим хозяином радушно приглашают как на пляжи, так и в другие общественные места. Было высказано и 19 мнений против утверждения проекта обязательных правил с указанием рисков загрязнения и безопасности. Все мнения жителей рассмотрены и приняты к сведению.

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