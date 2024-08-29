В Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу (RAKUS) сегодня принят уже 313-й тяжело пострадавший военнослужащий из Украины, сообщили агентству LETA в больнице.

На автобусе, организованном проектом M-Help.com, сегодня в Латвию были доставлены тяжело пострадавшие в начатой Россией войне украинские военнослужащие.

В RAKUS сегодня поступили 24 пострадавших в войне. Пациентов в больнице встречали врачи разных специальностей и персонал по уходу из Клиники неотложной медицины и приема пациентов и Клиники травматологии и ортопедии, а также посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол.

У всех пациентов, прибывших из Украины, в RAKUS было всесторонне оценено состояние здоровья, в том числе проведены различные лабораторные исследования. У каждого пациента было взято не менее десяти различных образцов анализов, которые тестируют по меньшей мере на 27 различных параметрах, включая возможное присутствие мультирезистентных инфекций, так как в условиях войны они стремительно вспыхивают и распространяются.

В специализированных клиниках RAKUS будут лечиться трое солдат, получивших очень тяжелые и сложные военные ранения. Им будет проведено несколько сложных и последовательных хирургических операций.

Пострадавшие в украинской войне пациенты доставляются в RAKUS благодаря частной инициативе учредителей благотворительного проекта M-Help.com Арвиса Рекетса и Мартиньша Мединиекса. Благотворительный фонд Георгия Логвинского, действующий на Украине, оснастил и переоборудовал автобус, на котором обеспечивается транспортировка этих пациентов.

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