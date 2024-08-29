Министерство здравоохранения Латвии готово поддержать предложение самоуправления Даугавпилса о передаче Даугавпилсской региональной больницы под государственное управление.

С руководством думы Даугавпилса достигнуто соглашение, что Министерство здравоохранения получит долю во владении Даугавпилсской региональной больницей.

"Мы готовы обратиться в Кабинет министров с просьбой одобрить это решение. Самое важное — финансовая ситуация в больнице стабилизировалась. Непрерывность оказания медицинских услуг для населения обеспечена", — заявил министр здравоохранения Хосам Абу Мери ("Новое Единство") после встречи с мэром города Андреем Элксниньшем.

В системе здравоохранения Латвии предприятие "Даугавпилсская региональная больница" является стратегически важным медицинским учреждением. Это крупнейший многопрофильный поставщик медицинских услуг за пределами Риги, обеспечивающий круглосуточную неотложную и амбулаторную медицинскую помощь, — главным образом, жителям Латгальского региона, отметили в Минздраве.

В больнице есть 25 различных отделений медицинской помощи. В прошлом году здесь получили услуги более 177 000 пациентов.

Напомним, в начале сентября прошлого года Даугавпилсская региональная больница объявила о критической нехватки средств и обратилась за помощью в Министерство здравоохранения. В октябре в отставку подал руководитель медучреждения Григорий Семёнов. В начале 2023 года, — когда Семёнов впервые предупредил о надвигающемся банкротстве, — оценивалось, что к концу года не будет хватать 10 миллионов евро. "Затянув пояса" и получив поддержку от государства, эта сумма сократилась до 7,6 миллиона евро.

Крупнейшим держателем капитала больницы является Даугавпилсское самоуправление, которому принадлежит почти 90%, однако город Даугавпилс не смог вложить свои средства в больницу с целью помочь решить эту проблему.

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