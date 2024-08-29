В последние дни в социальной сети "X" распространяется фото, на котором человек подает кофе членам Кабинета министров. Многие люди посчитали, что на фото изображен обслуживающий министров официант. Однако директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс в передаче "Spried ar Delfi" пояснил, что мужчина на фотографии не является официантом — это сотрудник Государственной канцелярии, который помогал Кронбергсу разливать кофе для министров.

Fоtо: Ekrānuzņēmums

"Не знала, что теперь во время заседания Кабинета министров обслуживает официант, принося кофе. Но, фу, в пластмассовых чашках! Если есть официант, то нужен нормальный порцелан (фарфор — прим.)", — сказано в одном из постов пользователя в соцсети "X".

Этим снимком в социальной сети поделились также многие бывшие латвийские министры, включая Талиса Линкайтса, Артурса Плешса и Юриса Пуце.

Кронбергс объяснил в передаче, что в Кабинете министров нет официантов, а мужчина на фотографии — его коллега.

Руководитель Государственной канцелярии напомнил, что во вторник, 27 августа, состоялось очень длинное заседание правительства. И когда закрытая часть подходила к концу, он предложил министрам налить кофе, чтобы им не пришлось лишний раз ходить к кофемашине.

В этом ему помогали коллеги, которые разнесли кофе министрам.

"Пожалел о своей инициативе, любая инициатива наказуема", — сиронизировал в передаче Кронбергс.

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