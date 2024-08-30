В "Звездный рейтинг" школ, который составляется Фондом Атиса Кронвалдса, за достижения в 2023/2024 учебном году вошли 15 средних школ и гимназий.

В "Звездный рейтинг" входят школы, ученики которых достигают значительных и высоких успехов на международных олимпиадах.

На вершине рейтинга находится Рижская государственная 1-я гимназия, на втором месте – Инженерная средняя школа Рижского технического университета. Эти две школы удерживают свои места в рейтинге уже пятый год.

Также в тройку лидеров вошла Агенскалнская государственная гимназия, а четвертое место занимает Друвская средняя школа.

Пятое место делят Адажская средняя школа, Рижская 10-я средняя школа, Рижская государственная 2-я гимназия и Международная средняя школа Exupery.

Девятое место в рейтинге заняла Пумпурская средняя школа в Юрмале, десятое место - Елгавская средняя школа технологий, 11-е место - Елгавская государственная гимназия Спидолы.

12-е место делят Рижская 11-я основная школа имени А. Пумпурса, Цесисская государственная гимназия, Средняя школа молодых лидеров и Рижская Ринужская средняя школа.

Как сообщили в фонде, этот рейтинг, который составляется с 2016 года, учитывает достижения школьников на международных олимпиадах в течение года - с 1 июня предыдущего года по 31 мая текущего года.

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