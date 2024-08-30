Организованный Латвийской ассоциацией поддержки русскоязычных школ пикет против прекращения обучения на русском языке в дошкольном и общем образовании сегодня утром у Сейма собрал 13 человек, сообщает агентство LETA.

Среди них председатель правления ассоциации, бывший депутат Сейма Игорь Пименов ("Согласие"), а также некоторые дети.

Один из пришедших держал большой флаг Латвии, а у стоящего рядом был плакат с надписью на русском языке "Мы Латвия". Еще один пикетирующий держал в руках плакат с надписью "За свободный выбор языка обучения", а другой - "Учиться на родном языке".

Как сообщалось ранее, ассоциация считает, что семьям следует самим решать, на каком языке учиться детям.

Переход на обучение только на латышском языке будет происходить постепенно, в течение трех лет. С 2023/2024 учебного года образовательный процесс только на государственном языке осуществлялся в дошкольном образовании и в 1-м, 4-м и 7-м классах школ. В новом учебном году обучение только на государственном языке начнут ученики 2-х, 5-х и 8-х классов, а с 1 сентября 2025 года присоединятся и ученики 3-х, 6-х и 9-х классов.

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