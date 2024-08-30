Почти во всех официальных местах купания в Латвии качество воды соответствует требованиям, сообщили агентству LETA в Инспекции здравоохранения.

Всего микробиологическим показателям в пределах нормы соответствуют 57 официальных мест для купания. При этом сохраняется рекомендация не купаться в месте купания города Саласпилс, где по-прежнему наблюдаются размноженные сине-зеленые водоросли.

Место для купания на озере Разнас "Липушки" по-прежнему закрыто, поскольку в зоне места купания ведутся строительные работы. На строительном объекте купаться во время купального сезона запрещено.

Специалисты Инспекции здравоохранения брали образцы воды латвийских официальных мест купания для лабораторной проверки 26 августа и 27 августа, и это была заключительная проверка этого купального сезона.

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