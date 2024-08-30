Министерство сообщения намерено выделить 562 457 евро для компенсации убытков, нанесенных в конце июля ураганом управляющему железнодорожной инфраструктурой и поставщикам услуг общественного транспорта. Об этом пишет LETA со ссылкой на опубликованную на портале нормативных актов информацию.

В частности, 504 549 евро предусмотрены на восстановление поврежденной ураганом железнодорожной инфраструктуры, 5200 евро - на компенсацию нанесенного автобусным пассажирским перевозкам ущерба, и 52 708 евро - на компенсацию убытков в сфере железнодорожных перевозок.

Ущерб Latvijas dzelzceļš (LDz) от урагана составил 504 549 евро. Сумма включает в себя ликвидацию последствий урагана и сбор упавших деревьев на сумму 144 163 евро, восстановление водоотводных систем на сумму 99 543 евро, работы по восстановлению электропередачи и оборудования на сумму 40 932 евро. А также необходимый для восстановления электропередачи и сигнализации дополнительные материал на сумму 203 315 евро. На оплату работ участвовавших в ликвидации последствий урагана диспетчеров предусмотрена компенсация на сумму 16 596 евро.

В свою очередь, управляющий пассажирскими перевозками Pasažieru vilciens (PV) из-за урагана отменил более 200 рейсов поездов по всему маршруту или на отдельных участках, и еще несколько сотен поездов прибыли с задержкой. Ущерб PV от урагана составил 52 708 евро, включая убытки от назначения дополнительных поездов и локомотивов, расходы на арендованные автобусы и другие убытки.

Что касается обеспечения пассажирских перевозок на автобусах - здесь возникли дополнительные расходы в размере 500 евро, а два поставщика услуг автобусных перевозок понесли убытки в размере около 4700 евро из-за попадания воды в двигатель и падения дерева на транспортное средство.

Финансирование в размере 562 457 евро планируется выделить по статье расходов на непредвиденные случаи.

Напомним, ураган в ночь на воскресенье, 28 июля, и в понедельник, 29 июля, вызвал значительные разрушения во многих районах Латвии.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !