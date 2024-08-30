В пятницу во второй половине дня под Ригой движение в направлении Юрмалы и Саулкрасты может быть особенно замедлено, предупреждают в компании Latvijas Valsts ceļi (LVC).

В компании призывают планировать дополнительное время на дорогу или выбирать время для поездки после часов пик.

На 59 участках государственных автодорог продолжаются строительные работы и необходимо считаться с ограничениями движения.

Наибольшие ограничения движения на главных государственных автомобильных дорогах:

На участке Видземского шоссе (А2) от поворота на Цесис (Р20) до Ридзене четыре участка светофоров и локальная объездная дорога, ограничения скорости 70 и 50 км/ч. Предполагаемое время пересечения ремонтного участка - 35 минут;

На участке Елгавского шоссе (А8) от Далбе до моста через реку Вирцавас ограничение скорости 70 и 50 км/ч, предполагаемое время пересечения ремонтного участка - 20-40 минут;

На участке Вентспилсского шоссе (А10) от поворота на Угальскую мельницу (V1323) до водопроводной дороги на двух участках движение будет регулироваться с помощью светофоров или регулировщиков движения, ограничения скорости 70 и 50 км/ч. Предполагаемое время пересечения ремонтного участка - 45 минут.

Наибольшие ограничения движения на государственных региональных автомобильных дорогах:

Граница (Субате) автомобильной дороги Свенте-Литва (Р70) на участке от Свенте до перекрестка с автодорогой Илуксте-Илзе-Виткушки (V702) - шесть участков светофоров, ограничение скорости 50 и 70 км/ч. Предполагаемое время пересечения ремонтного участка - 45 минут;

На участке автодороги Инчукалнс-Ропажи-Икшкиле (Р10) от Кангари до Тинужи на пяти участках движение организуют светофорами, на одном-двух - с преимуществом для дорожных знаков, ограничения скорости - 70 и 50 км/ч. Предполагаемое время пересечения ремонтного участка - 43 минуты;

На участке автодороги Илуксте (Вирсайши)-Бебрене-Биржи (Р72) от Мазслатов до Засы пять участков светофоров, ограничение скорости - 70 и 50 км/ч, на пересечение нужно планировать 40 минут;

На участке автодороги Вецумниеки-Нерета-Субате (Р73) от Акнисте до Риты ограничение скорости - 50 и 70 км/ч, один участок светофоров, предполагаемое время пересечения ремонтного участка - 40 минут;

На участке автодороги Вентспилс-Колка (P124) от Вентспилса до Лиепене пять участков светофоров, ограничения скорости движения - 70 и 50 км/ч. Предполагаемое время пересечения - 40 минут;

На участке автомобильной дороги Вентспилс-Дундага (Р77) от перекрестка с региональной автомобильной дорогой Вентспилс-Колка (P124) до лесных дорог Риесту дамбис и Второй риесту дамбис - четыре участка светофоров, ограничение скорости - 70 и 50 км/ч. Предполагаемое время пересечения ремонтного участка - 35 минут;

На участке автодороги Алуксне-Апе (Р39) от Алсвики до Галдусила ограничение скорости - 30-70 км/ч, два участка светофоров или регулировщиков движения. Предполагаемое время пересечения - 30 минут;

На участке автодороги Плявиняс (Гостини)-Мадона-Гулбене (Р37) от Цесвайне до перекрестка с автодорогой Вецадулиенас-Кайпы (V447) до пяти участков движение регулируется светофорами, ограничение скорости 70 и 50 км/ч. Предполагаемое время пересечения ремонтного участка - полчаса;

На участке автодороги Коцены-Лимбажи-Туя (Р11) от Умурги до Иесалкийи один участок временных светофоров и на пяти участках движение регулируется с преимуществом для знаков. Ограничение скорости - 70 и 50 км/ч. Предполагаемое время пересечения ремонтного участка - полчаса.

Ограничения движения во время соревнований по велоспорту в субботу, 31 августа, в Земгале:

В окрестностях Иецавы с 15:30 до 17:30 на отдельных участках на местных автодорогах Иецава-Балдоне-Даугмале (V9), Пиебалгас-Дзелзамурс-Ратстрауты (V5) и Стури-Зиемели (V1010). Движение будет регулировать государственная или муниципальная полиция;

В Добельском и Тукумском краях с 10:00 до 13:00 велопробег повлияет на движение по региональным автодорогам по маршруту Добеле-Аннениеки-Яунпилс-Биксты-Лиелауце-Ауце-Бене-Пенкуле-Кроньауце-Добеле. Он также пересечет Лиепайское шоссе (А9) - на перекрестке с автодорогами Аннениеки-Яунпилс (V1457) и Тукумс-Ауце-граница Литвы (Витини) (P104). Движение будет регулировать государственная или муниципальная полиция.

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