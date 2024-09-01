В понедельник, 2 сентября, Государственная полиция усиленно будет следить за безопасностью дорожного движения около учебных заведений, как узнало агентство LETA в Государственной полиции.
Также полицейские будут следить за тем, чтобы самые маленькие участники дорожного движения перевозились безопасно и согласно с правилами дорожного движения.
Напомним, в одной только Риге в новом учебном году за парты сядут 66 000 учеников, в том числе около 6000 первоклассников.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь